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نصر الله: انتظار إسرائيل رد المقاومة طوال أسبوع جزء من المعركة والعقاب والرد

06:54 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن انتظار إسرائيل رد المقاومة طوال أسبوع جزء من المعركة والعقاب والرد.

وأشار نصر الله، إلى أن "إسرائيل كلها تقف على رجل واحدة انتظارا لرد المقاومة وربما نرى هذا الأمر لأول مرة".

وأكد أن إيران ملزمة بالرد بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران وحزب الله ملزم كذلك بالرد بعد اغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر.

كذلك شدد نصر الله، على أن اليمنيين (جماعة أنصار الله الحوثية) ملزمين بالرد على قصف إسرائيل ميناء الحديدة.

وأوضح نصر الله، أنه ليس مطلوبا من إيران وسوريا الدخول في الحرب بقدر ما هو مطلوب منهما مساندتنا".

ودعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية إلى المزيد من الصبر والصمود، كما دعا جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق إلى مواصلة عملها.

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