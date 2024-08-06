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BBC

نصر الله: إيران ملزمة بالقتال بعد اغتيال هنية في طهران

06:52 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

حسن نصر الله

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وكالات

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية إلى المزيد من الصبر والصمود، كما دعا جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق إلى مواصلة عملها.

وأكد نصر الله، أن إيران ملزمة بأن تقاتل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران لكن ليس مطلوبا منها أن تدخل قتالا دائما.

وطالب نصر الله، الشعب اللبناني بإدراك حجم المخاطر القائمة، مضيفا "أقول لمن يخافون في لبنان من انتصار المقاومة على إسرائيل عليكم تخافوا إذا انتصرت إسرائيل".

وأوضح نصر الله، أنه ليس مطلوبا من إيران وسوريا الدخول في الحرب بقدر ما هو مطلوب منهما مساندتنا".

حسن نصر الله حزب الله اللبناني اغتيال هنية إيران طهران الضفة الغربية
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