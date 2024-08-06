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نصر الله: اليمنيون ملزمون بالرد على قصف إسرائيل ميناء الحديدة

06:46 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

حسن نصر الله

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن إيران ملزمة بالرد بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران وحزب الله ملزم كذلك بالرد بعد اغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر.

كذلك شدد نصر الله، على أن اليمنيين (جماعة أنصار الله الحوثية) ملزمين بالرد على قصف إسرائيل ميناء الحديدة.

وأوضح نصر الله، أنه ليس مطلوبا من إيران وسوريا الدخول في الحرب بقدر ما هو مطلوب منهما مساندتنا".

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية إلى المزيد من الصبر والصمود، كما دعا جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق إلى مواصلة عملها.

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