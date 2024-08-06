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نصر الله: إسرائيل تهدد دول المنطقة وتحاول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

06:44 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

زعيم حزب الله حسن نصر الله

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن الكيان الصهيوني يهدد دول المنطقة بالكامل ويحاول اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم إلى مصر وبلدان أخرى.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني خلال كلمته أثناء حفل تأبين القائد في حزب الله فؤاد شكر والذي اغتالته إسرائيل في لبنان قبل أيام: " مخاطر التصعيد الإسرائيلي تهدد دول المنطقة بينها مصر والأردن، كما أن مشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر".

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، أن الدولة الفلسطينية ستواجه خطرا حقيقيا إذا انتصرت إسرائيل على المقاومة.

وأشار نصر الله، إلى أنه ليس هناك ما يمنع إسرائيل من أن تهدم المسجد الأقصى إذا انتصرت في معركتها الحالية على المقاومة وهي لن تنتصر.

وأوضح نصر الله، أن إسرائيل ستمثل خطرا حقيقيا على كل دول المنطقة إذا انتصرت على المقاومة، لافتا إلى أن هدف المعركة في الوقت الحالي ليس القضاء على إسرائيل بل منعها من الانتصار والقضاء على المقاومة والقضية الفلسطينية.

وأضاف نصر الله: "لا ننكر أن استهداف إسرائيل الشهيدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر إنجاز لها لكننا نؤكد أن هذا لا يحسم نتيجة المعركة وإسرائيل في وضع صعب".

حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إسرائيل تهدد دول المنطقة تهجير الفلسطينيين إلى مصر تأبين القائد في حزب الله فؤاد شكر
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