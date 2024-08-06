نصر الله: ليس هناك ما يمنع إسرائيل من هدم المسجد الأقصى إذا انتصرت

وكالات

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، أن الدولة الفلسطينية ستواجه خطرا حقيقيا إذا انتصرت إسرائيل على المقاومة.

وأشار نصر الله، إلى أنه ليس هناك ما يمنع إسرائيل من أن تهدم المسجد الأقصى إذا انتصرت في معركتها الحالية على المقاومة وهي لن تنتصر.

وأوضح نصر الله، أن إسرائيل ستمثل خطرا حقيقيا على كل دول المنطقة إذا انتصرت على المقاومة، لافتا إلى أن هدف المعركة في الوقت الحالي ليس القضاء على إسرائيل بل منعها من الانتصار والقضاء على المقاومة والقضية الفلسطينية.

وأضاف نصر الله: "لا ننكر أن استهداف إسرائيل الشهيدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر إنجاز لها لكننا نؤكد أن هذا لا يحسم نتيجة المعركة وإسرائيل في وضع صعب".