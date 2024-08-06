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نصر الله: على سكان حيفا الإسرائيلية أن يستعدوا لأي سيناريو

06:32 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن مسيرات المقاومة وصلت اليوم إلى شرق مدينة عكا شمالي إسرائيل، مضيفا "على السكان في منطقة حيفا أن يستعدوا لأي سيناريو".

وكان نصر الله أشار إلى أنه تم احتواء منظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، مشددا على أن حديث أمريكا عن حل الدولتين هو نفاق وتضليل.

ولفت نصر الله، إلى أن تعهد واشنطن بالدفاع عن إسرائيل على الرغم من أنها هي الطرف المعتدي دليل على النفاق الأمريكي، موضحا أن إسرائيل لم تعد قوية كما كانت وهيبتها وإمكانات دفاعها لم تعد كما كانت.

وأكد نصر الله، أن إسرائيل تستعين بأمريكا والدول الغربية لتوفير الحماية لها لأنها عاجزة عن حماية نفسها وخائفة من الرد الإيراني.

وأوضح نصر الله، أن المنطقة اليوم تقف أمام مخاطر حقيقية وعلى الكل أي يعي أبعاد المعركة الحالية ومخاطرها على فلسطين.

حسن نصر الله حزب الله اللبناني إسرائيل
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