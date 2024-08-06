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BBC

رويترز: رد إسرائيل على هجوم إيران المرتقب يتوقف على حجم الأضرار لا النطاق

04:58 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

الهجوم

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(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، قولها إن رد فعل إسرائيل على أي هجوم من حزب الله اللبناني أو إيران يتوقف على الأضرار وليس على نطاق الهجوم.

وتتوعد إيران إسرائيل بهجوم عسكري ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني بطهران، أثناء زيارته لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

من جانبها لم تعلن إسرائيل حتى الآن مسؤوليتها عن عملية اغتيال إسماعيل هنية، لكنها توعدت إيران بالرد والتصعيد في حال شن أي هجوم.

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