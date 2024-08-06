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تقارير: هاريس اختارت حاكم ولاية مينيسوتا مرشحا لمنصب نائب الرئيس

04:38 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

كاميلا هاريس

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إن نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس، اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون نائبها، وفقًا لمصادر متعددة.

وأشارت إلى ان هاريس ووالز سيظهران معا في أول تجمع مشترك لهما في فيلادلفيا في وقت لاحق اليوم قبل زيارة ولايات أخرى متأرجحة هذا الأسبوع.

وأشار مصدر في مقر حملة نائبة الرئيس كاميلا هاريس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، إلى أن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، كان "المفضل لدى الموظفين".".

وأضاف المصدر لـ"سي إن إن"، أن "إذا كان والز، فنحن سعداء للغاية. نحن نحبه"


كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي حاكم ولاية مينيسوتا
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