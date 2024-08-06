يهود حريديم يقتحمون قاعدة عسكرية احتجاجا على تجنيدهم (فيديو)

وكالات

اقتحم عشرات المتظاهرين من اليهود الحريديم قاعدة "تل هشومير" العسكرية وسط إسرائيل احتجاجا على قرار تجنيدهم، وتصدى لهم الجنود لإخراجهم من القاعدة، وهتف المتظاهرون قبل اقتحام القاعدة "سنموت ولن نتجند".

وفي الوقت ذاته، تظاهر في المكان نفسه نشطاء حركة "أمهات على الجبهة"، ورفعوا لافتات تدعو إلى "التجنيد المتساوي للجميع"، في حين هتف آخرون "لماذا يخاطر ابني بحياته وأنتم هنا وكأن شيئا لم يحدث؟".