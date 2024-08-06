إعلان

BBC

هاريس تختار حاكم ولاية مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس حال فوزها بالانتخابات

04:15 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

كامالا هاريس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها، إن المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز لمنصب نائب الرئيس في حال الفوز بالانتخابات.

وتبدأ المرشحة عن الحزب الديمقراطي هاريس، اليوم جولة تستمر عدة أيام رفقة والز في الولايات الحاسمة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومن المقرر أن يحضر والز أول انتخابي للثنائي مساء الثلاثاء في فيلادلفيا في بنسلفانيا.

وذكرت تقارير أمريكية قبيل الإعلان عن اختيار والز، أن حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح هاريس لمنصب نائب الرئيس.

كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا الرئاسية الأمريكية انتخابات الرئاسة الأمريكية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين بهجوم حزب الله لـ17 شخصًا

إعلان

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2024