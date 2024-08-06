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الأمم المتحدة تدين استهداف مراسلي الجزيرة إسماعيل الغول ورامي الريفي

03:40 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

الأمم المتحدة

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(وكالات)


أدانت مقررة الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير أيرين خان، اليوم الثلاثاء، مقتل الصحفي قناة "الجزيرة" إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي خلال استهداف إسرائيلي شمالي قطاع غزة.


وأكدت أيرين خان، على استنكار الأمم المتحدة الشديد، للاستهداف الإسرائيلي "المتعمد" للصحفيين الغول والريفي في غزة.

وقالت خان، إن إسماعيل الغول كان يرتدي سترة صحفية واضحة المعالم عندما تم استهدافه، مضيفة أن استهداف إسرائيل لصحفيي شبكة "الجزيرة" اعتداء على حرية الإعلام وتجاهل للقانون الدولي.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغول والريفي، أثناء تواجدهم في سيارتهم شمالي قطاع غزة، ورغم مغادرتهم بعد توجيه تحذير لهم بترك مكانهم.

الأمم المتحدة استهداف مراسلي الجزيرة إسماعيل الغول رامي الريفي
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