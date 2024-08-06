إيران تنفي إلقاء القبض على عدد من الأشخاص في أعقاب اغتيال هنية

طهران - (د ب ا)

نفى القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء التقارير التي تفيد بإلقاء القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ووصف هذه التكهنات بأنها زائفة .

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني أصغر جهانجير خلال مؤتمر صحفي إن التقارير التي نشرتها وسائل إخبارية غربية ومواقع التواصل الاجتماعي زائفة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية " اسنا" أن جهانجير أشار إلى أنه على الرغم من إجراء تحقيقات مكثفة بعد الهجوم، فإنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص.

وكانت صحيفتا نيويورك تايمز وتلجراف البريطانية قد نشرتا في وقت سابق تقارير تفيد بإلقاء القبض على أشخاص في إيران، ونسبتا ذلك إلى مسؤولين إيرانيين.

كما نُشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية بشأن وجود اختراق أمني وتعاون بين عملاء إيرانيين والاستخبارات الإسرائيلية " الموساد".

وكان قد تم اغتيال هنية الأسبوع الماضي في طهران خلال زيارته للبلاد. واتهمت حماس وإيران إسرائيل بتنفيذ الهجوم، وتعهدا بالانتقام.