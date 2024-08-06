إعلان

BBC

إيران تنفي إلقاء القبض على عدد من الأشخاص في أعقاب اغتيال هنية

03:16 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

طهران - (د ب ا)

نفى القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء التقارير التي تفيد بإلقاء القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ووصف هذه التكهنات بأنها زائفة .

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني أصغر جهانجير خلال مؤتمر صحفي إن التقارير التي نشرتها وسائل إخبارية غربية ومواقع التواصل الاجتماعي زائفة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية " اسنا" أن جهانجير أشار إلى أنه على الرغم من إجراء تحقيقات مكثفة بعد الهجوم، فإنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص.

وكانت صحيفتا نيويورك تايمز وتلجراف البريطانية قد نشرتا في وقت سابق تقارير تفيد بإلقاء القبض على أشخاص في إيران، ونسبتا ذلك إلى مسؤولين إيرانيين.

كما نُشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية بشأن وجود اختراق أمني وتعاون بين عملاء إيرانيين والاستخبارات الإسرائيلية " الموساد".

وكان قد تم اغتيال هنية الأسبوع الماضي في طهران خلال زيارته للبلاد. واتهمت حماس وإيران إسرائيل بتنفيذ الهجوم، وتعهدا بالانتقام.

إسماعيل هنية إيران وإسرائيل اغتيال هنية القضاء الإيراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمم المتحدة تدين استهداف مراسلي الجزيرة إسماعيل الغول ورامي الريفي

إعلان

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2024