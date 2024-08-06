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BBC

بدء محاكمة المتهم بتنفيذ الاعتداء على رئيسة وزراء الدنمارك

03:05 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن

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(وكالات)

تجري، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بتنفيذ الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في مطلع يونيو الماضي، في كوبنهاجن.

وتستمر المحاكمة حتى غدًا الأربعاء بتهمة ممارسة العنف ضد شخصية عامة.

ويواجه الرجل وهو بولندي الجنسية يبلغ 39 عاما والذي لا يمكن الكشف عن هويته، عقوبة السجن والترحيل، مع حظر دخول البلاد لمدة ست سنوات.

ونقلت وكالة "ريتزاو" عن محامي المتهم والمدعي العام إنه لن يتم الاستماع إلى فريدريكسن بصفة شاهدة.

وفي 7 يونيو، بينما كانت فريدريكسن تسير في وسط العاصمة الدنماركية برفقة حراسها الشخصيين، اقترب منها المتهم وقام بدفعها عبر تسديد لكمة على كتفها الايمن، بحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وأوقف المتهم على الفور، وأودع الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته. ونفى مسؤوليته قائلا إنه لا يتذكر الحادث.

وأصيبت فريدريكسن بـ "إلتواء طفيف في العنق" وعانت بعد ذلك من آلام في الكتف والذراع.

وتولت فريدريكسن (46 عاماً) منصبها للمرة الأولى في 2019 وأصبحت رئيسة الوزراء الأصغر سنا في تاريخ الدنمارك. وهي حالياً في ولايتها الثانية بعد فوزها في الانتخابات العامة لسنة 2022.

ووقع الاعتداء قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، ما دفع رئيسة الوزراء إلى إلغاء جدولها ولم تشارك في نهاية الحملة لأنها “مضطربة بعد الحادث”.

وأثار الاعتداء موجة تنديد واسعة داخل الدنمارك وخارجها.

ميتي فريدريكسن الاعتداء على رئيسة وزراء الدنمارك العنف ضد شخصية عامة
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