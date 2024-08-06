هاريس تعلن اليوم اسم مرشحها لمنصب نائب الرئيس

(وكالات)



تعلن المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، اسم مرشحها لمنصب نائب الرئيس الذي ستبدأ معه جولة تستمر عدة أيام في الولايات الحاسمة للانتخابات الرئاسية.

الشخص الذي ستختاره هاريس وسيصبح نائبا للرئيس في حال فوزها على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في 5 نوفمبر، سيكون حاضرا في أول تجمع انتخابي للثنائي مساء الثلاثاء في فيلادلفيا في بنسلفانيا.

ثم يتوجهان إلى عدة ولايات محورية أخرى حتى السبت في جولة ستظهر تفاهمهما وانسجامهما.

وتشكل بنسلفانيا إحدى الولايات التي ساهمت في فوز جو بايدن بالرئاسة في 2020 وسيكون على الديموقراطيين كسبها مجددا في نوفمبر.

يعتبر حاكم هذه الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد جوش شابيرو 51 عاما المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح هاريس لمنصب نائب الرئيس لكن الترقب مستمر حتى النهاية.

في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أنصارها مساء الاثنين، أكدت كامالا هاريس مجددا أنها لم تتخذ قرارها بعد رغم نفاد صبرهم.

