ارتفاع حالات الوفاة بسبب الانتحار في كوريا الجنوبية بنسبة 10.1%

سول - (د ب ا)

على الرغم من أن معدل الانتحار في كوريا الجنوبية يعد من ضمن الأعلى في أنحاء العالم، ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الانتحار خلال أول خمسة أشهر من العام بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أنه وفقا لوزارة الصحة، تم تسجيل 5375 حالة وفاة ناجمة عن الانتحار ما بين يناير ومايو الماضيين، بارتفاع بنسبة 1ر10% على أساس سنوي.

وكانت حالات الوفاة الناجمة عن الانتحار خلال عام 2023 قد بلغت 13 ألفا و770 حالة، بارتفاع بنسبة 7ر6% مقارنة بعام 2022.

وقالت الحكومة إن ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الانتحار يرجع بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى العزل الاجتماعي الذي أعقب جائحة كورونا والصعوبات المالية والاكتئاب والقلق.