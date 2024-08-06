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سكرتير مجلس الأمن الروسي: ناقشت مقتل هنية خلال زيارتي إلى طهران

02:54 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

سيرجي شويجو

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(وكالات)

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل خلال زيارته إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية.

ووصل شويجو ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، أمس الاثنين، إلى إيران، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في إيران بما في ذلك الرئيس مسعود بزشكيان.

وتأتي زيارة المسؤولين الروس، إلى إيران في وقت تتصاعد فيه التوترات بشكل غير مسبوق حيث تهدد فيه إيران بشن هجومًا على إيران للرد على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها.

سيرجي شويجو سكرتير مجلس الأمن الروسي مجلس الأمن الروسي طهران
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