وزير الخارجية اللبناني: نأمل استمرار مصر في لعب دورها التاريخي دعمًا لبلادنا

وكالات

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب: نطمح في أن تستمر مصر في لعب دورها التاريخي دعما للبنان خاصة في الظروف التي نمر بها الآن.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أن السبيل الوحيد للوصول إلى التهدئة هو وقف الحرب في غزة.

ولفت بوحبيب، إلى أن مخطط تهجير أهل غزة هو خطوة الأولى تليها خطوة أخرى لتهجير سكان الضفة باتجاه الأردن.

وأوضح أن دعوات بعض الدول لمغادرة جالياتها من لبنان تضر باقتصاد البلاد، خاصة خلال موسم السياحة الصيفية.

ووجه وزير الخارجية اللبناني، الشكر لمصرعلى الجهود التي تقوم بها في سبيل التهدئة وتجنيب المنطقة الحرب.