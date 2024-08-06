بعد حديثه عن موعد انتهاء إسرائيل.. الخارجية الأسترالية تستدعي السفير الإيراني لديها

(وكالات)

استدعت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لديها أحمد صادقي على خلفية تصريحات قال فيها إن "القضاء على الوجود الإسرائيلي في فلسطين سيتم في موعد لا يتجاوز عام 2027".

ووصف السفير الإيراني خلال تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلي بـ "الوباء الصهيوني".

وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية وونج يي تصريحات صادق، قائلة إنها "تحريضية ومثيرة للاشمئزاز".

واعتبرت وونج يي، أن تصريحات السفير الإيراني لا تمثل أستراليا في شيء، مؤكدة على تعارضها مع القيم الوطنية.