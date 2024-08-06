إعلان

BBC

بعد حديثه عن موعد انتهاء إسرائيل.. الخارجية الأسترالية تستدعي السفير الإيراني لديها

11:57 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2024

أستراليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

استدعت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لديها أحمد صادقي على خلفية تصريحات قال فيها إن "القضاء على الوجود الإسرائيلي في فلسطين سيتم في موعد لا يتجاوز عام 2027".

ووصف السفير الإيراني خلال تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلي بـ "الوباء الصهيوني".

وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية وونج يي تصريحات صادق، قائلة إنها "تحريضية ومثيرة للاشمئزاز".

واعتبرت وونج يي، أن تصريحات السفير الإيراني لا تمثل أستراليا في شيء، مؤكدة على تعارضها مع القيم الوطنية.

وزارة الخارجية الأسترالية السفير الإيراني إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية اللبناني: نأمل استمرار مصر في لعب دورها التاريخي دعمًا لبلادنا

إعلان

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2024