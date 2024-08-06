وزير الخارجية يدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان

وكالات

أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التصعيد الإسرائيلي الخطير وسياسة الاغتيالات وقصف الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، "نحث جميع الأطراف على تجنب الانزلاق لحرب إقليمية شاملة في المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية المصري، "نتعاون مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار بغزة".

وطالب عبد العاطي، الأمم المتحدة والهيئات الدولية لبذل كل الجهود لتجنيب المنطقة التصعيد والحلول العسكرية.

كما دعا الجانب الإسرائيلي لضرورة اتخاذ الترتيبات الضرورية للتوصل إلى التهدئة مع لبنان.