الرئيس الفلسطيني: نستهدف خلال زيارتنا المرتقبة لموسكو بحث التطورات الفلسطينية والدولية

رام الله - (د ب أ)

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الهدف الرئيسي من زيارته المرتقبة إلى موسكو، هو إجراء المشاورات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية.

وقال الرئيس الفلسطيني في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية نشرتها، اليوم الثلاثاء، إن "الهدف الرئيسي من زيارتنا (لموسكو) هو إجراء المشاورات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية، وتنسيق المواقف وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة وأن روسيا تحتل مكانة مهمة في السياسة العالمية، في المنطقة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط".

وحول المصالحة الوطنية في فلسطين، أكد عباس، أن العمل جاري على وحدة الأرض والشعب "وتحقيق المصالحة الفلسطينية ودعونا لذلك جميع الفصائل الفلسطينية لاجتماع في مدينة العلمين في مصر في يوليو العام الماضي، وقبلها قمنا بالعديد من الاجتماعات واللقاءات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ورحبنا بجميع الجهود الدولية والعربية، وخاصة الجهود التي بذلتها مصر والسعودية وقطر وروسيا والصين مؤخرا، للوصول لاتفاق ينهي الانقسام ويؤدي لإنهاء افرازات انقلاب حماس في قطاع غزة عام 2007، والالتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

وأشار إلى أن "الأولوية الآن لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وقد تم تكليف حكومة التكنوقراط التي تم إنشاؤها من الكفاءات الفلسطينية غير الفصائلية منذ 3 أشهر، وهي تقوم بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية والقدس".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يقوم عباس بزيارة روسيا خلال الفترة من 12 وحتى 14 من أغسطس الجاري، وسوف يلتقي بوتين في 13 من الشهر نفسه، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية في وقت سابق من الشهر الماضي، نقلا عن مصدر دبلوماسي.