وزير الخارجية: مصر تؤكد مجددًا موقفها الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه

مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر تؤكد مجددا موقفها الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه وسلامة شعبه الشقيق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في ختام مباحثاتهما بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الدكتور عبد العاطي في مستهل المؤتمر الصحفي بنظيره اللبناني في بلده ووطنه الثاني مصر، مشيرا إلى أن زيارة الوزير اللبناني تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر والمكثف بين بلدينا الشقيقين حيال مختلف القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأضاف أنه لا شك أن الزيارة الهامة تأتي في وقت شديد الأهمية والحساسية في ظل التصعيد الجاري في المنطقة وظرف إقليمي بالغ التعقيد والخطورة، وهو ظرف ناتج عن هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على أهالينا في قطاع غزة وما يحمله ذلك من مخاطر للتصعيد وامتداد هذا الصراع لما هو أبعد من ذلك.

وأوضح وزير الخارجية أنه جرى خلال المباحثات تناول كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، والتشاور السياسي والعلاقات الاقتصادية والتجارية. مشيرا إلى أنه أعاد خلال اللقاء التأكيد على مواقفنا الثابتة التي تؤكدها مصر خلال اتصالاتها المكثفة والمستمرة مع الأطراف من دعم مصر الكامل مع لبنان قيادة وحكومة وشعبا.