قوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف إلى مدينة جنين

(وكالات)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النيران والرصاص الحي على سيارات الإسعاف لمنعها من الوصول للموقع المستهدف في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة في الحي الشرقي من مدينة جنين في إطار عمليتها التي بدأتها أمس الاثنين على المخيم.

واستشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا جراء قصف قوات الاحتلال لجنين.

واقتحمت قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي مخيم ومدينة جنين أمس الاثنين، واندلعت بعدها اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال.

