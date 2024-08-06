تايوان: الصين تستهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لمواطنينا

تايبيه - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عددا من الدول قررت خلال الأشهر الأخيرة إلغاء معاملة التأشيرة التفضيلية لحاملي جوازات السفر التايوانية بسبب ضغوط من الصين.

وقال موقع "فوكوس" التايواني الإخباري الإلكتروني، إن بيان الخارجية جاء ردا على تقرير لمكتب المراجعة الوطني بأن عدد الدول التي تمنح معاملة تفضيلية للتأشيرات لحاملي جوازات سفر جمهورية الصين (الاسم الرسمي لتايوان) قد انخفض من 171 في نهاية عام 2023 إلى 166 دولة اعتبارا من أبريل الماضي.

وأوضح المكتب في تقرير مراجعة ميزانية الحكومة المركزية، إن الوزارة لم تقدم المستجدات بشأن التغييرات في معاملة التأشيرة بشكل فوري، ما قد يؤثر على السفر الخارجي لحاملي جوازات السفر التايوانية.

وردا على تقرير موقع فوكوس، قالت وزارة الخارجية إن إلغاء بعض الدول المعاملة التفضيلية للتايوانيين مؤخرا، كان بسبب " رضوخها لضغوط من الحكومة الصينية"، دون الكشف عن تفاصيل.

وقالت الخارجية في بيان مكتوب، إن بتسوانا على سبيل المثال، غيرت مؤخرا تسمية تايوان في القائمة المنسدلة في نظام طلب التأشيرة الإلكترونية من "تايوان" إلى "الصين" بسبب ضغوط من الصين.

وأوضحت أن التغيير يعني أنه لم يعد بإمكان حاملي جوازات السفر التايوانية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية للسفر إلى بوتسوانا.