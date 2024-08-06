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وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني المستجدات في غزة وجهود مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي

10:48 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، في بيان، إن جلسة المباحثات تناولت المستجدات المتصلة بالأزمة في قطاع غزة، وتداعياتها على الوضع في لبنان، بالإضافة إلى جهود مصرية حثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي، والحفاظ علي سلامة لبنان وشعبه الشقيق.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات التي تجرى بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هذا المحتوى من

Asha
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية السفير أحمد أبو زيد زارة الخارجية
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