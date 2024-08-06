أمريكا: الهجوم على قواتنا في قاعدة عين الأسد بالعراق تصعيد خطير

وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التزام أمريكا تجاه الدفاع عن إسرائيل ضد "التهديدات" التي تشكلها إيران، وحزب الله اللبناني.

وأضاف أوستن في منشور على منصة "إكس"، أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، واتفق على أن الهجمات من الجماعات المسلحة على القوات الأمريكية المتمركزة في قاعد عين الأسد غربي العراق، تشكل تصعيدًا خطيرًا.

وتابع وزير الدفاع أنه أبلغ جالانت بآخر المستجدات بشأن تقوية التموضع العسكري الأمريكي في المنطقة، في ضوء تصاعد الوضع.

كانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إصابة عدد من الجنود الأمريكيين من جراء هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق.

وقال البيت الأبيض، إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن وهاريس على التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها.

وأضاف البيت الأبيض، أنه تم إطلاع بايدن وهاريس على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق ومناقشة الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية والرد على أي هجوم، بينما تم اطلاعهم على آخر الجهود العسكرية الأمريكية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن إصابة جنودنا في العراق جزء من مسلسل طويل من التهديدات والهجمات من إيران ووكلائها، موضحا أن الهجمات على قوتنا غير مقبولة ويجب أن تفعل الإدارة المزيد لحمايتهم في الشرق الأوسط.