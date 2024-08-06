كامالا هاريس تفوز رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وكالات

قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، إن كامالا هاريس فازت رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وحصلت هاريس على عدد كاف من أصوات المندوبين مكنها من أن تكون المرشحة الرسمية للحزب، وذلك حسب وكالة أسوشيتيد برس.

وكانت هاريس تحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 1976 مندوبا من أصل حوالي 4000 من أجل حسم ترشيح الحزب الديمقراطي لها حتى تتمكن من خوض انتخابات الرئاسة، وهو الرقم الذي تجاوزته.