جيش الاحتلال: منظومات الدفاع الجوي نجحت باعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منظومات الدفاع الجوي نجحت باعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان في اتجاه الجليل الأعلى.

كانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في نبأ عاجل لها، أن هناك تقارير تفيد سماع دوي انفجار قرب مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية.

وذكرت القناة انتشار 12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية في سماء بغداد عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إصابة عدد من الجنود الأمريكيين من جراء هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق.

وقال البيت الأبيض، إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن وهاريس على التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها.

وأضاف البيت الأبيض، أنه تم إطلاع بايدن وهاريس على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق ومناقشة الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية والرد على أي هجوم، بينما تم اطلاعهم على آخر الجهود العسكرية الأمريكية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن إصابة جنودنا في العراق جزء من مسلسل طويل من التهديدات والهجمات من إيران ووكلائها، موضحا أن الهجمات على قوتنا غير مقبولة ويجب أن تفعل الإدارة المزيد لحمايتهم في الشرق الأوسط.