صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل للتحذير من سقوط قذائف

وكالات

أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بتوقع سيناريو لموجتين من الهجمات إحداها من إيران وأخرى من حزب الله.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المسؤولين، أنه من غير الواضح لدى الاستخبارات الأمريكية من سيهاجم أولا ولا طبيعة الهجوم، موضحا أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران وحزب الله لم يقررا بعد ما يريدان فعله تحديدا.

وتابع الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي، أن رد إيران وحزب الله لا يزال أمرا قيد التطور.

وقال البيت الأبيض، إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن وهاريس على التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها.

وأضاف البيت الأبيض، أنه تم إطلاع بايدن وهاريس على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق ومناقشة الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية والرد على أي هجوم، بينما تم اطلاعهم على آخر الجهود العسكرية الأمريكية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن إصابة جنودنا في العراق جزء من مسلسل طويل من التهديدات والهجمات من إيران ووكلائها، موضحا أن الهجمات على قوتنا غير مقبولة ويجب أن تفعل الإدارة المزيد لحمايتهم في الشرق الأوسط.