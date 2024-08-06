"ميتا" تعتذر على إزالة منشورات رئيس وزراء ماليزيا عن إسماعيل هنية

وكالات

اعتذرت شركة ميتا بلاتفورمز، على إزالة محتوى من حسابي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على فيسبوك وإنستجرام يتعلق باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية.

وقال متحدث الشركة في تصريحات لوكالة رويترز في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة إن المحتوى أعيد منذ ذلك الحين "مع العلامة الصحيحة الخاصة بالأهمية الإخبارية".

كان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اتهم الخميس الماضي شركة ميتا بالجُبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية.