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BBC

"ميتا" تعتذر على إزالة منشورات رئيس وزراء ماليزيا عن إسماعيل هنية

05:01 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2024

شركة ميتا

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وكالات

اعتذرت شركة ميتا بلاتفورمز، على إزالة محتوى من حسابي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على فيسبوك وإنستجرام يتعلق باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية.

وقال متحدث الشركة في تصريحات لوكالة رويترز في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة إن المحتوى أعيد منذ ذلك الحين "مع العلامة الصحيحة الخاصة بالأهمية الإخبارية".

كان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اتهم الخميس الماضي شركة ميتا بالجُبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية.

ميتا بلاتفورمز نشورات رئيس وزراء ماليزيا
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