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BBC

إعلام عبري: إيران تتعمد تمويه تحركاتها العسكرية

01:00 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2024

إيران

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وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية قولهم في تقديرات متطابقة، إنه لم يعد من الواضح في أي توقيت ستشن إيران هجماتها على إسرائيل، وهناك تمويه تتعمده إيران من خلال تحركاتها العسكرية.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن التصعيد في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد، ومن المهم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الشرق الأوسط يمر بلحظة حرجة، وعلى جميع الأطراف الإحجام عن التصعيد، موضحا أنه من الضروري كسر دائرة العنف بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع بلينكن، أننا منخرطون في دبلوماسية مكثفة، وعلى جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد، مشيرا إلى أن التصعيد في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد، ومن المهم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة.

وأكمل وزير الخارجية، أنه على الأطراف ألا تبحث عن سبب لتأجيل التوصل لاتفاق بشأن غزة أو قول لا، موضحا أن هناك حاجة ملحة لجميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصائبة خلال الساعات والأيام المقبلة.

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