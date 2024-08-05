تحسبا لهجوم إيران.. خطوط دلتا الأمريكية تعلن توقف رحلاتها إلى تل أبيب

وكالات

أعلنت خطوط دلتا الأمريكية للطيران، عن توقف رحلاتها بين مطار جون.إف.كنيدي في نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الضغط على إيران من أجل تنفيذ رد منضبط "غير متهور".

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن اطلعت المشرعين في الكونجرس أن الضربة الإيرانية ستكون اليوم أو غدًا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "إيران سوف تقوم بمهاجمة إسرائيل الليلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق خلال مقابلة مع اليوتيوبر الأمريكي إدين روس، ""سمعت أن إيران ستشن هجوما الليلة على إسرائيل. سيتعرضون للهجوم الليلة، هذا ما أخبركم به الآن".