ملك الأردن يؤكد لبايدن ضرورة خفض التصعيد في المنطقة

عمان- (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون انزلاقها إلى حرب إقليمية.

وشدد الملك عبد الله على أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة هو الخطوة الفورية التي يجب تنفيذها لحماية أمن المنطقة ومنع المزيد من الحرب والصراع، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما أكد الملك، خلال الاتصال، ضرورة وقف جميع الخطوات التصعيدية واحترام القانون الدولي وتنفيذه وفق معايير واحدة.

وحذر من خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية الجانب، التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل وتستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، الأمر الذي قد يؤجج العنف في الإقليم.

كما أكد ملك الأردن على أهمية دور الولايات المتحدة في وقف الحرب على غزة والدفع باتجاه وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان لها، بأن بايدن والملك عبدالله ناقشا جهودهما الرامية إلى التخفيف من التوترات الإقليمية، بما في ذلك من خلال اتفاق على وقف إطلاق نار فوري والإفراج عن الأسرى.

ووفقا للبيان شكر بايدن الملك عبد الله على صداقته وأكد على دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن كشريك وحليف على مسار تعزيز السلام والأمن الإقليميين.