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BBC

بايدن يعقد اجتماعًا عاجلًا مع فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض

10:34 م الإثنين 05 أغسطس 2024

البيت الأبيض

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وكالات

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الآن اجتماعًا عاجلًا مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

وفيما سبق ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الضغط على إيران من أجل تنفيذ رد منضبط "غير متهور".

من جهتها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أطلعت المشرعين في الكونجرس أن الضربة الإيرانية ستكون اليوم أو غدا.

وذلك قبل أن يبدأ بايدن اجتماعا مع مجلس الأمن القومي الأمريكي للتحضير للضربة الإيرانية.

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