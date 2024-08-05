بايدن يعقد اجتماعًا عاجلًا مع فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض

وكالات

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الآن اجتماعًا عاجلًا مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

وفيما سبق ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الضغط على إيران من أجل تنفيذ رد منضبط "غير متهور".

من جهتها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أطلعت المشرعين في الكونجرس أن الضربة الإيرانية ستكون اليوم أو غدا.

وذلك قبل أن يبدأ بايدن اجتماعا مع مجلس الأمن القومي الأمريكي للتحضير للضربة الإيرانية.