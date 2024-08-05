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BBC

تحسبا لضربة إيران الليلة.. مدمّرتان أمريكيتان تتجهان نحو سواحل إسرائيل

10:28 م الإثنين 05 أغسطس 2024

مدمّرتان أمريكيتان تتجهان نحو سواحل إسرائيل أرشيف

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن مدمرتان أمريكيتان تتجهان نحو سواحل إسرائيل، تحسبا لأي هجوم إيراني في ظل الأنباء التي خرجت عن أن إيران ستوجه ضربتها إلى إسرائيل الليلة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "إيران سوف تقوم بمهاجمة إسرائيل الليلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق خلال مقابلة مع اليوتيوبر الأمريكي إدين روس، ""سمعت أن إيران ستشن هجوما الليلة على إسرائيل. سيتعرضون للهجوم الليلة، هذا ما أخبركم به الآن".

وأضاف ترامب "لو كنت رئيسا، فلن يتحدث أحد حتى عن تلك الكلمة (هجوم)، لأنها لن تحدث. بنسبة 100 %.

وتم فرض حالة التأهب القصوى في إسرائيل تحسبا لهجوم إيراني محتمل، حيث إن التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك محاولة لضرب أهداف عسكرية وسط إسرائيل، بحسب ما أوردته هيئة البث العبرية.

وأوضحت أن الموقف في إسرائيل هو الرد لكن دون الانجرار إلى حرب شاملة.

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