ترامب: إيران ستهاجم إسرائيل الليلة (فيديو)

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "إيران سوف تقوم بمهاجمة إسرائيل الليلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق خلال مقابلة مع اليوتيوبر الأمريكي إدين روس، ""سمعت أن إيران ستشن هجوما الليلة على إسرائيل. سيتعرضون للهجوم الليلة، هذا ما أخبركم به الآن".

#BREAKING Trump reveals there will be an attack tonight by Iran on Israel.



pic.twitter.com/3pkCQ3zkEB