الهجوم على قاعدة أمريكية في العراق وسماع دوي انفجارات بها

وكالات

وحسب وسائل إعلام عراقية، فإن دوي 3 انفجارات في قاعدة "عين الأسد" غربي البلاد يرجح أنها ناتجة عن قصف صاروخي وطيران مسيّر.

وحسب ما نقلته قناة العربية - الحدث، فقد أدى سقوط نحو صاروخين على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق إلى سماع دوي عدة انفجارات بالقاعدة التي بداخلها قوات أمريكية.

وتعد قاعدة عين الأسد (قاعدة القادسية سابقاً) ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية بعد قاعدة بلد الجوية، وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي. وتقع في ناحية البغدادي، بمحافظة الأنبار قرب نهر الفرات بدأ بنائها عام 1980 واكتمل عام 1987 بأيدي ائتلاف شركات يوغسلافية.