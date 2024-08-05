حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا بقذائف المدفعية

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان مساء اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا ثكنة عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم أطراف بلدتي "كفرشوبا" و"كفرحمام" في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إن عناصره استهدفوا ثكنة "زبدين" الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة اليوم الإثنين أن عناصره استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة "إيليت" الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية، ردا على اعتداءات إسرائيل على بلدات "البازورية" و"دير سريان" و"حولا" في جنوب لبنان.

وقال إن عناصره استهدفوا موقع "المالكية" الإسرائيلي بمسيرة هجومية انقضاضية، كما استهدفوا صباح اليوم ثكنة " راميم" الإسرائيلية بقذائف المدفعية.

واستهدف عناصر حزب الله ظهر اليوم الإثنين " ثكنة" زرعيت" الإسرائيلية بقذائف المدفعية، واستهدفوا موقع "رأس الناقورة" البحري الإسرائيلي بالقذائف المدفعية الثقيلة.

كما استهدف حزب الله، بعد ظهر اليوم أيضا، مرابض مدفعية إسرائيلية في "خربة ماعر" بالأسلحة الصاروخية.

وكان الطيران المسير الإسرائيلي قد استهدف عصر اليوم دراجة نارية في بلدة "عبا" قضاء النبطية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة" المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، تعقيبا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة "عبا" الجنوبية أن الغارة " أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر تم نقله بواسطة سيارة الاسعاف إلى أحد المستشفيات في جنوب لبنان، وحالته متوسطة.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت بعد ظهر اليوم الإثنين بلدتي "الناقورة" و"علما الشعب" ومحيط مزرعة "سرده"، وبلدة "طلوسة" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدتي "الناقورة" و"علما الشعب" وجبلي "اللبونة" و"العلام" في جنوب لبنان، كما قصفت بلدة" طلوسة" بالقذائف الفوسفورية ما أدى إلى إشعال الحرائق، بحسب ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم محيط مزرعة "سردة" قرب سهل بلدة" الوزاني" بقذيفة فوسفورية، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وكان الطيران المسير الإسرائيلي قد أغار بعد ظهر اليوم على منطقة "درب الحورات" في بلدة "ميس الجبل" في جبل لبنان، بصاروخين.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت ظهر اليوم فوق العاصمة بيروت وضواحيها وجبل لبنان، كما خرق جدار الصوت ظهر اليوم مرتين فوق العديد من المناطق الجنوبية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، أحد عناصرها هو"علي غالب شقير " من بلدة "ميس الجبل" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 422 .

ونعت كشافة الرسالة الإسلامية صباح اليوم أحد عناصرها المسعف في الدفاع المدني " محمد فوزي حمادي" من بلدة "ميس الجبل" الذي قضى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صباح اليوم بلدة " ميس الجبل" الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.