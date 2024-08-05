أمريكا تسحب معظم قواتها من النيجر بغرب أفريقيا

نيامي- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة سحبت معظم قواتها من دولة النيجر بغرب أفريقيا.

وأقيمت مراسم وداع في القاعدة الجوية الأمريكية 201، التي تكلف بناؤها أكثر من 100 مليون دولار، في مدينة أغاديز الصحراوية.

وكانت الولايات المتحدة تراقب أنشطة الجماعات الإرهابية ومهربي البشر في ليبيا ومنطقة الساحل بغرب أفريقيا باستخدام طائرات مسيرة.

وكان نحو ألف عسكري أمريكي يتمركزون في النيجر منذ عام 2019.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا في شتوتجارت، والمسؤولة عن أفريقيا، إنه من المقرر أن يكتمل الانسحاب الأمريكي من النيجر بحلول 15 سبتمبر .

وكانت النيجر تعتبر آخر شريك ديمقراطي للغرب في القتال ضد التشدد الإسلامي في منطقة الساحل، إلى أن شهدت انقلابا عسكريا في يوليو 2023.