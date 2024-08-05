إعلام إسرائيلي: قادة بالجيش يقترحون عدم انتظار الرد الإيراني والهجوم على لبنان

وكالات

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن قادة بالجيش يقترحون عدم انتظار الرد الإيراني والبدء بالهجوم على لبنان.

وأضافت القناة العبرية، أن التقديرات لدى الجيش أن حزب الله سيبادر بالهجوم ثم إيران، وإسرائيل تعمل على بلورة ائتلاف دولي للدفاع عنها.

في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه يوجد عدم اليقين بشأن موعد الرد الإيراني، وأن الاستعدادات جارية لهجوم فوري يمكن شنه في أي لحظة.

وذكر مسؤول للصحيفة أنه ليس لديهم "مؤشر دقيق على موعد الهجوم الإيراني".