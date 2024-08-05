استشهاد أسير من غزة تحت التعذيب بسجن سدي تيمان الإسرائيلي

وكالات

استشهد الأسير الغزّي عمر جنيد (26 عاما) -اليوم الاثنين- نتيجة تعرضه للتعذيب في سجن سدي تيمان، وفق مصادر فلسطينية.

وجاء في بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن "عمر جنيد من جباليا، اعتقل يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، برفقة شقيقه ياسر الذي أفرج عنه بعد 4 شهور من الاعتقال".

وأشارت المؤسستان إلى أن "الإعلان عن استشهاد المعتقل جنيد يأتي بعد عدة أيام من إبلاغ عائلته بشكل رسمي من قبل مؤسسة هموكيد الحقوقية أن الاحتلال أعطاها ردا حول مصيره، يفيد بأن عمر استشهد يوم 17 يونيو 2024″، من دون تفاصيل أخرى.