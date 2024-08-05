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الأردن يرسل 3 طائرات إلى بيروت لإجلاء رعاياه

06:48 م الإثنين 05 أغسطس 2024

شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

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وكالات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسيير ثلاث رحلات اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمان استجابة لتوجيهات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالطلب من الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة من الملكية الأردنية لمساعدة المواطنين الأردنيين في العودة من لبنان إلى أرض الوطن سالمين، حيثُ ستُشغل الملكية ثلاث رحلات في هذه المرحلة وبالتنسيق مع السلطات المعنية وحسب المستجدات في حينه.

كما تؤكد الملكية الأردنية حرصها الدائم على خدمة الأردنيين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وهو ما يأتي كجزء من رسالتها وواجبها الوطني.

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