وزير الخارجية التركي: إسرائيل تريد قتل الشعب بغزة من خلال التجويع

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: نستنتج من اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، أن إسرائيل تريد قتل الشعب الفلسطيني في غزة من خلال التجويع.

وأشار إلى أنه في الأربعاء المقبل ستقدم تركيا طلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن مصر تلعب دورا محوريا لإيصال المساعدات لغزة، مرحبًا بجهود مصر لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وأكد أن نتنياهو لا يريد السلام ويسعى لحرق المنطقة، والاستفزازات الإسرائيلية تمثل خطرا في المنطقة.

كما أوضح فيدان، أن تركيا تتشارك مع مصر الرؤية بضرورة وحدة الصومال، ووقف إطلاق النار في السودان، مؤكدًا على التواصل لتطوير العلاقات مع مصر.