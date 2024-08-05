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وزير الخارجية: رسالتنا للعالم هي العمل على وقف الحرب بغزة

05:24 م الإثنين 05 أغسطس 2024

بدر عبد العاطي

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وكالات

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنه أكد مع نظيره التركي هاكان فيدان الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وأضاف وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي، "رسالتنا إلى العالم هي العمل على وقف الحرب في غزة ووصول المساعدات دون شروط أو عقبات".

وأكد عبد العاطي، أهمية العمل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة

ولفت إلى أنه بحث مع وزير الخارجية التركي، جهود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لوقف الحرب في غزة.

وشدد على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني واستئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما بحث الوزيران قضايا المنطقة بما فيها السودان والحرب الدائرة هناك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وقف الحرب بغزة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
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