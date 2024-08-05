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الرئيس التركي يندد ب "فاشية" مواقع التواصل إزاء الفلسطينيين

05:23 م الإثنين 05 أغسطس 2024

رجب طيب أردوغان

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ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "فاشية" مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمكنها "حتى السماح بصور الشهداء الفلسطينيين" وتفرض رقابة فورية عليها.

وقال أردوغان خلال اجتماع لحزبه "إننا نواجه فاشية رقمية لا يمكنها أن تسمح حتى بصور الشهداء الفلسطينيين وتحظرها على الفور".

واعتبر أردوغان "أنهم يحترمون القواعد في أمريكا وأوروبا، لكنهم يتغاضون عنها عمدا عندما يتعلق الأمر بمكافحة جرائم المحتوى في تركيا".

وعلق تركيا عمل تطبيق إنستجرام بسبب قرارها منع مشاركات التعازي في استشهاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على المنصة.

وكالات

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "فاشية" مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمكنها "حتى السماح بصور الشهداء الفلسطينيين" وتفرض رقابة فورية عليها.

وقال أردوغان خلال اجتماع لحزبه "إننا نواجه فاشية رقمية لا يمكنها أن تسمح حتى بصور الشهداء الفلسطينيين وتحظرها على الفور".

واعتبر أردوغان "أنهم يحترمون القواعد في أمريكا وأوروبا، لكنهم يتغاضون عنها عمدا عندما يتعلق الأمر بمكافحة جرائم المحتوى في تركيا".

وعلق تركيا عمل تطبيق إنستجرام بسبب قرارها منع مشاركات التعازي في استشهاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على المنصة.

رجب طيب أردوغان تركيا فلسطين حماس
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