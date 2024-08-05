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العفو الدولية: التعذيب والعنف الجنسي ضد فلسطينيين "جرائم حرب"

04:20 م الإثنين 05 أغسطس 2024

منظمة العفو الدولية

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وكالات
قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، إن جميع أشكال المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي، تعد "جرائم حرب".

وقالت "في سياق النزاع المسلح، يُعد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، جرائم حرب".

وأضافت أن المنظمة تدعو "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق عاجلا في جميع ادعاءات التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد المعتقلين الفلسطينيين".

مشيرة إلى أن "القضاء الإسرائيلي له سجل مروع من الإخفاق في التحقيق بشكل موثوق في مزاعم التعذيب ضد الفلسطينيين".

منظمة العفو الدولية جرائم حرب العنف الجنسي التعذيب
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