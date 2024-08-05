أمين مجلس الأمن الروسي يصل إلى إيران

(وكالات)

وصل أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، إلى إيران، من أجل مناقشة الأمن الإقليمي مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك بحسبما ذكرت وكالة "إنتر فاكس" الروسية للأنباء.

وقال مجلس الأمن الروسي، إن سيرجي شويجو سيلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقائد الأركان وأمين مجلس الأمن القومي.

ورافق شويجو، في زيارته، وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، بحسب "إنتر فاكس".

وتأتي الزيارة في ظل توترات متصاعدة تشهدها المنطقة على خلفية توعد إيران بالرد على إسرائيل بعد عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

