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التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث جرائم إسرائيل واغتيال هنية

02:41 م الإثنين 05 أغسطس 2024

منظمة التعاون الإسلامي

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الرياض - ( د ب أ )

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع وزاري استثنائي بعد غد الأربعاء لبحث "الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي" بما في ذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الاثنين، إنها "ستعقد اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

يذكر أن هنية لقي حتفه في عملية اغتيال استهدفته ليل الثلاثاء / الأربعاء الماضي أثناء زيارة إلى طهران ، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء العملية .

منظمة التعاون الإسلامي جرائم إسرائيل اغتيال هنية إيران إيران وإسرائيل
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