بعد استقالتها.. رئيسة وزراء بنجلاديش تصل ولاية أجراتالا شمالي شرق الهند

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة قولها، رئيسة وزراء بنجلاديش المستقيلة الشيخة حسينة واجد، وصلت إلى مدينة أجراتالا شمالي شرق الهند.

وأضافت الوكالة، أن السلطات الهندية تعهدت بضمان سلامة الشيخة حسينة عقب وصولها البلاد.

وفي وقت سابق اليوم تقدمت الشيخة حسينة واجد باستقالتها من منصبها كرئيسة وزراء بنجلاديش عقب احتجاجات واسعة مطالبة باستقالتها.

واستقلت حسينة مروحية عسكرية بعد استقالتها وتوجهت مباشرة إلى الهند، فيما اقتحم المتظاهرون مقر إقامتها في ولاية دكا.

وقال قائد الجيش في بنجلاديش وقر الزمان، إن الجيش سيعمل على استقرار الأمور وإعادة الأمن، مضيفًا أن جار العمل لتشكيل حكومة مؤقتة.