إعلان

BBC

بعد استقالتها.. رئيسة وزراء بنجلاديش تصل ولاية أجراتالا شمالي شرق الهند

02:17 م الإثنين 05 أغسطس 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة قولها، رئيسة وزراء بنجلاديش المستقيلة الشيخة حسينة واجد، وصلت إلى مدينة أجراتالا شمالي شرق الهند.

وأضافت الوكالة، أن السلطات الهندية تعهدت بضمان سلامة الشيخة حسينة عقب وصولها البلاد.

وفي وقت سابق اليوم تقدمت الشيخة حسينة واجد باستقالتها من منصبها كرئيسة وزراء بنجلاديش عقب احتجاجات واسعة مطالبة باستقالتها.

واستقلت حسينة مروحية عسكرية بعد استقالتها وتوجهت مباشرة إلى الهند، فيما اقتحم المتظاهرون مقر إقامتها في ولاية دكا.

وقال قائد الجيش في بنجلاديش وقر الزمان، إن الجيش سيعمل على استقرار الأمور وإعادة الأمن، مضيفًا أن جار العمل لتشكيل حكومة مؤقتة.

حسينة واجد بنجلاديش ولاية أجراتالا الهند
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قائد جيش بنجلاديش: الحكومة الجديدة تضم كافة الأحزاب السياسية

إعلان

إعلان

* لماذا قفز الدولار إلى مستوى قياسي جديد اليوم؟ مصرفيون يجيبون
* بالساعة.. التعليم تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 (بيان رسمي)
* بعد التصريح المثير.. ما هي ساعة يوم القيامة التي أثارت رعب العالم؟