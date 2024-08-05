قائد جيش بنجلاديش: لا داعي لفرض حظر تجوال في البلاد

(وكالات)

طالب قائد جيش بنجلاديش وقر الزمان، اليوم الاثنين، المتظاهرين بوقف أعمال العنف خلال احتجاجاتهم والثقة في الجيش، مؤكدًا استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة من منصبها.

وصرح قائد جيش بنجلاديش، أنه سيلتقي برئيس البلاد لمناقشة تشكيل الحكومة المؤقتة وسد حالة الفراغ السياسي.

وأوضح وقر الزمان، أن ممثلون عن الأحزاب السياسية الرئيسية كانوا حاضرين في المناقشات مع الجيش من أجل بحث تشكيل حكومة مؤقتة.

وأكد وقر الزمان، أنه لا توجد حاجة لفرض حظر تجوال في البلاد أو اتخاذ أي إجراءات طوارئ.

وطالب قائد الجيش المواطنين، بمنح الجيش بعض الوقت من أجل إيجاد حلًا للأزمة الحالية، مناشدًا الطلاب المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم.