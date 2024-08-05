شركات طيران دولية تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل ومخاوف من خسائر اقتصادية

إسرائيل - (أ ش أ)

علقت العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى ومن إسرائيل؛ وسط تصاعد التوترات الإقليمية ومخاوف ضربة انتقامية من جانب إيران ضد إسرائيل كرد فعل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية خلال زيارة لطهران الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية - في نسختها باللغة الإنجليزية - أن شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" أول من أعلنت عن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، وتبعتها العديد من الشركات الأخرى، ما يؤثر سلبا على حركة السياحة.

من جهتها، أوضحت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي - في بيان - أن "بعض شركات الطيران الأجنبية أوقفت أو خفضت رحلاتها إلى إسرائيل لأسباب داخلية"، وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات التي ألغت بعض أو جميع رحلاتها إلى إسرائيل، هي "يونايتد إيرلاينز الأمريكية، أركيا إسرائيل إير، ومجموعة لوفتهانزا الألمانية بالإضافة إلى شركة الطيران الإيطالية ITA، والخطوط الجوية الهندية، وإيبيريا إكسبريس، وير أوروبا".

في الوقت نفسه، أعلنت أكبر شركة طيران إسرائيلية "العال" مساء أمس عن تعزيز جدول رحلاتها من مدينة لارنكا القبرصية وأثينا باليونان، على أن تعرض الرحلات الجديدة بأسعار موحدة بسعر (228 دولارا من لارنكا، و283 دولارا من أثينا) للركاب الذين ألغيت رحلاتهم من قبل شركات طيران أخرى ويرغبون في السفر إلى إسرائيل.

وخفضت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل من "AA-" إلى "A+" في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل لإسرائيل، كما خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل على خلفية مخاطر الحرب.